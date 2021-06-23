دفعة معنوية للوداد المغربي قبل مواجهة كايزر تشيفز بدوري الأبطال

حصل فريق الوداد المغربي على دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمُقرر لها السبت المُقبل.

وخسر الوداد المغربي أمام ضيفه كايزر تشيفز، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستعاد الوداد نغمة الانتصارات بفوزه مساء أمس الثلاثاء على نهضة بركان المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان، لحساب الجولة الـ23 من البطولة الاحترافية، رغم أنه خاض اللقاء بالصف الثاني.

وقال المدير الفني لفريق الوداد فوزي البنزرتي في تصريحات صحفية: “بسبب ضغط اللقاءات، حاولنا إراحة جميع اللاعبين الأساسيين الذين اعتدنا الاعتماد عليهم، وخضنا المواجهة بالفريق الثاني الذي اشتغلت معه طيلة الأسبوع”.

وتابع حديثه: “ما فكرت فيه هو الذي حدث، نهضة بركان اعتبر منافسه هو الفريق الثاني للوداد لذلك حاولوا الهجوم، وكنا جيدين من الناحية الدفاعية، وكنت متأكدًا من إيجادنا للثغرات، سجلنا الهدف الأول، وأضفنا الهدف الثاني، أهنأ كل اللاعبين لأن خصمنا كان فريقًا قويًا”.

وابتعد الوداد في الصدارة برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط عن المُطارد الرجاء الرياضي الذي يتبقى له مباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي، سيلعبها غدًا الخميس.