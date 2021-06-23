كأس مصر | طريق الأهلي والزمالك إلى نهائي البطولة

تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما أطاح بفريق مصر للمقاصة من ربع النهائي، ببفوزه بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، مساء أمس الثلاثاء.

وضرب الزمالك موعدًا مع أسوان في نصف النهائي، بعدما تأهل زهرة الجنوب على حساب المصري البورسعيدي بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

على الجانب الأخر من مشوار كأس مصر، يواجه فريق الأهلي نظيره إنبي، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة ويلتقي الفائز من تلك المواجهة، بمن سيصعد إلى دور ربع النهائي من مباراة بيراميدز وسموحة.

وصعد فريق بتروجيت – الدرجة الثانية – إلى نصف نهائي البطولة، بعدما أطاح بوادي دجلة بفوزه بهدفين مقابل هدف، وينتظر الفائز من مواجهة (الأهلي وإنبي) x و(بيراميدز وسموحة).

ويصبح طرفي نهائي كأس مصر الفائز من مباراة الزمالك أمام أسوان مع الفائز من مواجهة بتروجت ومن سيتأهل إلى نصف النهائي، ويحتفظ الأهلي باللقب بعد تغلبه على طلائع الجيش بركلات الترجيح.