هل إمام عاشور قادر على تعويض ساسي؟.. الأرقام تُجيب

خاض لاعب وسط فريق الزمالك إمام عاشور، المباراة الثانية مع الأبيض على التوالي عقب التوقف الدولي الأخير أمام مصر للمقاصة، بالأمس الثلاثاء في بطولة كأس مصر، سبقها مواجهة أسوان بالدوري.

وأطاح الزمالك بمصر للمقاصة من دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد السويس، بفوزه بهدفين دون رد.

وشارك إمام عاشور في المباراتين أساسيًا بجوار لاعب الوسط المدافع طارق حامد، ليحل محل الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي لم يعد من تونس بعد إنتهاء التوقف الدولي حتى الآن.

وينتهى عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه يرى أن عقده ينتهي بنهاية الشهر الجاري، قبل أن يفتح الميركاتو الصيفي 2021، وبات قريبًا من الانتقال إلى الدحيل القطري.

وأوضح المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، أن هناك ضغطًا كبيرًا على إمام عاشور، خاصة أن الجمهور يراه بديل ساسي، مؤكدًا أن اللاعب ظهر بمستوى أفضل في الشوط الثاني للمباراة.

وتميز إمام عاشور أمام المقاصة، إذ بات أكثر من استخلص الكرة في مواجهة مصر المقاصة برصيد 17 مرة، وبفارق 4 مرات عن أقرب المنافسين، ثلاثي الفريق محمد عبد الشافي و طارق حامد و محمود حمدي الونش 13 مرة.