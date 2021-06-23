شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة إدارة المهرجانات»: الإبل من رموز التراث الرئيسية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، الثلاثاء، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم الإبل والجهات والأنشطة التي تعنى برعايتها، وتشجيع المجتمع لاقتناء السلالات الأصيلة، ودعم رياضة سباقات الهجن ومزاينات الإبل التراثية، لتأخذ هذه الممارسات مكانتها اللائقة في حياة المواطنين، إلى جانب تسخير الإمكانات اللازمة لتوفير الخدمات المتخصصة بالإبل ومراكز الأبحاث والتي تساهم في مسيرة النهضة الشاملة التي تتمتع بها الدولة على المستوى الحضاري، وتمسكها بجذورها الضاربة في عمق الصحراء، لتوثيق حياة الأجداد.

وقال المزروعي بمناسبة اليوم العالمي للإبل، إن أبناء الإمارات فخورون بانتمائهم إلى حياة البداوة والصحراء ورعاية الإبل، مستذكراً أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى قواعد الاهتمام في الإبل لما تحمله من بعد تراثي ومكانة تعد رمزاً رئيسياً من رموز التراث وثقافياً مرتبطاً بتاريخ دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها، التي كان يرددها: «وفاء منا للإبل وما أسدته لأسلافنا ولنا من بعدهم من خدمات وقت أن كنا نعتمد عليها في كل حياتنا وتنقلاتنا ورحلاتنا، فإننا نهتم بها ونكرمها لسابق أفضالها علينا وعلى أجدادنا». ( وام)