شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه طاجيكستان بحثاً عن ربع النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض منتخب شباب الإمارات لكرة القدم، ثانية مواجهاته في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في مصر، حين يواجه نظيره منتخب طاجيكستان الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، لحساب المجموعة الثانية.

وكان منتخبنا افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على مننتخب جيبوتي بثمانية أهداف دون مقابل، وسجل الأهداف منصور المنهالي (هدفين) واللاعب محمد اليماحي، وعيسى الحراصي، وسلطان عادل، ومحمد الوافي، ومبارك بن زامه، وضاري المازمي.

ويتصدر منتخبنا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب المغرب الذي يحل ثانياً، يليهما منتخب طاجكستان ثالثاً، ومنتخب جيبوتي رابعاً وكلاهما بدون نقاط.

ويتأهل إلى ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

وقال لاعب منتخبنا منصور المنهالي الذي تألق في المباراة الأولى أمام جيبوتي وسجل هدفين إن مواجهة طاجيكستان تعتبر مهمة جداً وكل زملائه اللاعبين على أتم الاستعداد للظهور بشكل إيجابي وتحقيق الفوز، مؤكداً ضرورة احترام المنتخب المنافس وعدم الاستهانة به.

وأكد المنهالي أن أجواء معسكر المنتخب إيجابية جداً وهناك تعاون كبير بين الجهاز الفني والإداري مع اللاعبين الذين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم خلال هذه البطولة من أجل تشريف الكرة الإماراتية.