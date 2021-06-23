شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة سهلة لـ «الفرسان» مع الشمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

تنطلق المباراة الأولى من منافسات اليوم في الرابعة عصراً وتجمع النصر السعودي مع الكويت الكويتي في مواجهة مؤثرة على فرص التأهل للدور نصف النهائي، ويخوض شباب الأهلي في السادسة والنصف مساء مواجهة سهلة أمام الشمال القطري الذي يلعب البطولة بغيابات مؤثرة للاعبين أساسيين بداعي الإصابة.

وأشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بنجاح لاعبي شباب الأهلي في تقديم أداء متميز قاده للفوز على الأهلي البحريني 105-92، في الجولة الثالثة من منافسات البطولة التي تختتم في 26 يونيو الجاري.

وكان القرقاوي اجتمع مع اللاعبين وهنأهم بفوزهم على الأهلي البحريني، بحضور عبد اللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، ومحمد عبد الله الحاج رئيس المكتب التنفيذي في الاتحاد، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد، وعلي عتيق بن لاحج عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي ومشرف السلة سابقاً.

وأشاد القرقاوي بالمستوى المتميز الذي ظهر به بطل الإمارات في البطولة، وأكد للاعبين أن محافظتهم على التوازن طوال الفترات الأربع للمباراة وإصرارهم على الفوز بأريحية عكسا صورة مختلفة تماماً عن مردودهم في المباراة الأولى أمام النصر السعودي التي حققوا فيها الفوز بصعوبة.

وخاطب القرقاوي لاعبي «الفرسان» بقوله: «تفوقتم على أنفسكم وكنتم بالفعل على مستوى هذا الحدث الكبير، وأنتم مؤهلون بقدراتكم ومستواكم الفني العالي لاستعادة زعامة كرة السلة الخليجية التي احتفظت بها الإمارات في السنوات الخمس الأخيرة (شباب الأهلي 3 مرات والشارقة مرتين)، ونشيد بجهود الجهاز الفني بقيادة أحمد عمر وقيادته الفريق بشكل مميز ونطالبه بالمحافظة على هذا المستوى الرائع ونثق في قدرتكم على تحقيق طموحاتنا بالتتويج باللقب».

تواصل النسخة ال40 من بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة للأندية الأبطال المقامة في ضيافة نادي شباب الأهلي منافساتها المثيرة، ويشهد اليوم الأربعاء مباراتين في ختام الدور التمهيدي.