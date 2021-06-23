شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في مونديال الناشئين لرفع الأثقال بالسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فيصل الحمادي، أمين السر العام لاتحاد الإمارات لرفع الأثقال، أن هناك الكثير من الأولويات حالياً على مائدة مجلس إدارة الاتحاد، والإعداد لأجندة مسابقات الموسم المقبل محلياً ودولياً على رأسها، إضافة إلى تقييم مكتسبات المشاركة في بطولة العالم للشباب في أوزبكستان للبناء عليها، والإعداد للمشاركة في بطولة العالم للناشئين في أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن بحث ملف الترشح للفوز بمنصب مهم في الاتحاد الآسيوي.

وقال الحمادي: «من المكتسبات التي تحققت من المشاركة في بطولة العالم في أوزبكستان بالرباع محمد منتصر القاسمي، والرباعة مي مدني، أن مي المدني حققت أرقاماً شخصية جديدة تجعلها مستعدة للمشاركة في أولمبياد طوكيو وتلقينا بطاقة دعوة، وكذلك حقق اللاعب أرقاماً شخصية جيدة».

وعن بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة في جدة المقرر لها أكتوبر المقبل، قال: «نحرص على المشاركة فيها بعدد من اللاعبين لاكتساب الخبرة وتحقيق الأرقام الشخصية، والتواجد في هذا المحفل المهم، والمساعدة على إنجاح الحدث الذي سيقام على أرض السعودية».

وحول تصورات الموسم المقبل وأجندة مسابقاته، قال: «لدينا تصورات للمسابقات المحلية في الموسم المقبل ومن المرجح أن ينطلق في شهر سبتمبر المقبل ب«بطولة في رأس الخيمة» التي ربما نطلق عليها كأس الاتحاد، وبعده ستتوالى البطولات».