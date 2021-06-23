الإصابة الأولى بكورونا.. حجر صحي لبعثة أوغندا بالأولمبياد في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وُضعت بعثة أوغندا المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في الحجر الصحي، فور وصولها إلى الأراضي اليابانية قبل عدة أسابيع من انطلاق المنافسات.

ووفقًا لما ذكره موقع فوربس، فإن السلطات اليابانية أجبرت بعثة أوغندا على التواجد في الحجر الصحي، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد أفرادها.

البعثة الأوغندية تضم تسعة أفراد هم قوام فريق الملاكمة، حيث تم اكتشاف إصابة المدرب بفيروس كورونا، ليجري عزلهم وفقًا لما ذكره التقرير.

وأشار الموقع إلى أن حالة الإصابة بكورونا التي تم اكتشافها كانت لمدرب الفريق، على الرغم من تلقيه لقاح أسترازينيكا قبل السفر إلى اليابان، كباقي أفراد البعثة.

وقررت السلطات اليابانية وضع البعثة الأوغندية في الحجر الصحي بفندق إقامتها حتى الثالث من يوليو القادم، مع إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا يوميًا لجميع الأفراد.