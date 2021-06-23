هل يتغير موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب لاعبي الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف علاء عبد العزيز مدير المنتخب المصري الأوليمبي، أن هناك اقتراح سيقدمه لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا من أجل مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حول تقديم المباراة النهائية.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورتس" :"لا يوجد أي استثناء حول دخول اللاعبين بعد يوم 17 من الشهر المقبل بسبب النظام الصارم التي وضعته اللجنة الأولمبية".

وتابع :"الاستغناء عن لاعبي الأهلي في هذه البطولة هذا قرار متوقف من شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي وبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي".

وواصل :"هناك مشروعًا وهو مخاطبة كاف من أجل تقديم المباراة النهائية خاصة أن فريق كايزر تيشفز المنافس للوصول للنهائي لديه خمسة لاعبين بالمنتخب الأوليمبي".

وفي حال وصول الأهلي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا سيكون النهائي في 17 من الشهر المقبل وهو ما يعارض موعد تواجد لاعبي المنتخب الأوليمبي أثناء المشاركة في أولمبياد "طوكيو".

وعن موقف محمد صلاح ومصطفى محمد، رد :"لم نحصل على رد رسمي من جانب ليفربول أو جالاتا سراي بشأن رفضهم إرسال محمد صلاح أو مصطفى محمد".

وأكمل :"شوقي غريب يضع أكثر من خطة بديلة".

وأنهى مدير المنتخب الأوليمبي حديثه عن مصير المباريات الودية :" لم نتفق على أي شيء ما يؤجل القرار بعض الشيء ظروف فيروس كورونا، لكن في طريقنا للاتفاق على خوض مباريات ودية".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، حيث سيفتتح "الفراعنة" المشوار بمواجهة "الماتادور" الإسباني ثم الأرجنتين وأخيرًا ضد أستراليا.

جدير بالذكر أن المباراة الأولى لمصر في الأولمبياد ستكون يوم 22 من الشهر المقبل في تمام التاسعة والنصف صباحًا.