شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح حقيقة تراجع غزل المحلة عن المصالحة في قضية إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوكت فضة عضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة أن النادي متمسك بالاتفاق الذي تم مع نادي الزمالك، بشأن اللاعب إمام عاشور، بخصوص المصالحة على باقي مستحقات غزل المحلة لدى اللاعب والتي تقدر بـ ٥٠٠ ألف جنيه، كان قد وقعها إمام عاشور على نفسه من أجل الانتقال للزمالك.

ونفى عضو مجلس غزل المحلة ما تردد بشأن عدم قبول التصالح من جانب نادي الغزل ووصف ما يكتب بأنه مجرد تقارير صحفية. وكان نادي غزل المحلة قد أجرى اتفاقا مؤخرا مع الزمالك سدد بمقتضاه النادي عن اللاعب المبلغ على أن تخصم من مستحقاته لدى النادي.. وجاء ذلك حرصا على مستقبل اللاعب الذي فوجيء بحكم ضده بسبب عدم الالتزام بسداد الشيك في موعده المحدد.