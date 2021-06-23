شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر.. وهدفين أوباما.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من كأس مصر، ليضرب موعدا مع فريق أسوان، بعد أن نجح الفارس الأبيض في إقصاء فريق المقاصة بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم: محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد «زيزو» ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي في خط الوسط وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم.

المباراة بدأت هادئة من جانب الفريقين ومحاولات فردية لم ترتق لمرحلة الخطورة وتدخل طارق حامد في كرة على حدود منطقة جزاء المقاصة احتسبها الحكم ركلة حرة على الزمالك بعدها رد المقاصة بمحاولة عن طريق أحمد عادل ميسي لكنها تصل سهلة لجنش في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

وحاول الزمالك من الجانب الأيمن وانطلق أوباما ليرسلها عرضية متقنة يسددها بن شرقي قوية لكنها تعلو العارضة بقليل لتضيع معها فرصة واعدة للزمالك في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وعادت المباراة للهدوء مجددا وحصل الزمالك على ركنيتين متتاليتين لكن بدون خطورة حقيقية وحاول المقاصة التأمين في وسط الملعب ورد الزمالك بانطلاقة لأوباما في عمق دفاعات المقاصة لكن يتم تشتيت الكرة في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

يتحصل عبدالله مجدي لاعب المقاصة على إنذار أول بعد عرقلته لمحمود الونش على حدود منطقة الجزاء، ويلعب الزمالك سريعا ويهدر أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك من تسديدة داخل المرمي ويواصل الزمالك الضغط القوي من أجل إحراز الهدف الأول .

وتمر 25 دقيقة والتعادل السلبي يسيطر على اللقاء رغم الضغط القوي للزمالك من أجل إحراز الهدف، وسيطرة بيضاء تماما ولكن دون ترجمة، وتشهد الدقيقة 30 ضياع الهدف الأول من سيف الدين الجزيري بعد عرضية من زيزو أطاح بها الجزيري فوق المرمي .

يتحصل محمد مخلوف لاعب وسط المقاصة على إنذار بعد عرقلة المثلوثي في وسط الملعب في الدقيقة 33، وتشهد الدقيقة 35 انفرادا للمقاصة يسددها أحمد عادل ميسي فوق المرمي.

الخمس دقائق الأخيرة لا جديد يذكر سوى ضغط زملكاوي من أجل الهدف الأول ودفاع من المقاصة، ويحتسب الحكم أحمد الغندور دقيقتين وقتا محتسبا بدل ضائع، ويشهر الحكم إنذارا للاعتراض في وجه كل من أحمد مودي لاعب المقاصة وطارق حامد لاعب وسط الزمالك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الشوط الثاني دون أي تغييرات في الفريقين بضغط قوي من الزمالك من أجل الهدف الذي غاب في الشوط الأول، ويحصل الزمالك على ضربة ركنية أولي في الشوط الثاني في الدقيقة الرابعة يخرجها لاعبو المقاصة ويتواصل الضغط ويحصل الزمالك على ضربة ركنية ثانية .

ضغط زملكاوي مكثف ويحصل الزمالك على ضربة ركنية ثالثة يتصدي لها لاعبو المقاصة وتخرج لركنية رابعة وسط تمركز دفاعي مميز للفريق الفيومي، حالة من الارتباك في وسط الملعب بين الفريقين.

الهدف الأول للزمالك يحرزه أوباما في الدقيقة 58 بعد عرضية من محمد عبدالشافي يصنعها الجزيري لأوباما ليحرز الهدف الأول من تسديدة بقدمه اليسرى في مرمي المقاصة، ويبدأ فريق المقاصة التحرر الدفاعي بحثا عن التعادل.

يعود أوباما من جديد ويسجل الهدف الثاني من ضربة رأس بعد عرضية من محمد عبدالشافي في الدقيقة 61 لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين مقابل لاشيء، ويجري عظيمة مدرب المقاصة تغيير بخروج أحمد عادل ميسي ونزول باولن فوافي في محاولة لتعديل النتيجة.

يفشل المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 66 في ترجمة مجهوده وإحراز الهدف الثالث بعد أن استلم الكرة في المنطقة ولكن اختل توازنه ليفقد الكرة، ويواصل الفريق الأبيض الضغط لزيادة النتيجة، يتراجع الزمالك للدفاع ويسيطر المقاصة في الدقائق الأخيرة من أجل إدراك الهدف الأول ويدفع بعماد فتحي بديلا لعبدالله مجدي .

تسديدة رائعة من أشرف بن شرقي يتصدى لها محمود حمدي حارس المقاصة، يتدخل الفرنسي باتريس كارتيرون بإجراء تغييرين في الدقيقة 77 بنزول شيكابالا ومروان حمدي بدلا من أوباما وسيف الدين الجزيري.

بعد نزول شيكابالا يظهر الزمالك أفضل وأكثر استحواذا على الكرة، ويكرر كرة أكثر من رائعة لزيزو يسددها بقوة تصطدم بالعارضة وتخرج بعيدا عن المرمي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

الخمس دقائق الأخيرة من المباراة والزمالك يسيطر على المباراة أداء ونتيجة ويجري كارتيرون تغييرا ثالثا بنزول محمد أشرف روقة بدلا من إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض، ضغط من جديد المقاصة في الدقائق الأخيرة من اللقاء على أمل تعديل النتيجة ولكن دفاع الزمالك متماسك بقوة ويسدد عماد فتحي ويتصدي جنش .

يتألق محمود حمدي حارس المقاصة من جديد ويتصدي لتسديدة يسارية من مروان حمدي ويمنع الهدف الثالث للزمالك، ويحتسب الحكم 5 دقائق وفي الوقت بدل الضائع ينقذ جنش هدفا لعماد فتحي بعد تسديدة من انفراد كامل في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، وتمر الدقائق دون خطورة على الزمالك بل بمحاولات من الأبيض لزيادة النتيجة وينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل لاشيء أحرزهما يوسف أوباما، ليتأهل الزمالك إلى الدور قبل النهائي لمواجهة أسوان .