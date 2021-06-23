فرج عامر يتحدث عن.. ضم مصطفى فتحي.. اللجنة الحالية للزمالك.. و"تعظيم سلام لموسيماني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحه، إنه لم يكن يومًا ضد الزمالك، مددلًا على ذلك بانتقال أكثر من لاعب في صفقات من ناديه للقلعة البيضاء.

وأضاف رئيس نادي سموحة، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "اللعيب" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"لم أكن يومًا ضد الزمالك وأعطيتهم أكثر من لاعب وإذا واجهوا فريقًا من الخارج أتمنى فوز الزمالك ويعمل معي الكثير من (الزملكاوية) ولديّ أصدقاءً (زملكاوية)، الراحل عزمي مجاهد كان أعز صديق لي وكذلك فاروق جعفر وغانم سلطان وكثيرين أحبهم ولايوجد مشكلة بيني وبين المستشار مرتضى منصور فأعطيته أفضل اللاعبين وأنا رجل قلبي أبيض وهو رجل دخل منزلي".

وتابع محمد فرج عامر، قائلًا:"حين كُنت رئيسًا للجنة الشباب والرياضة التقيت بجماهير الزمالك ولا أكره الزمالك فأنا رجل مصري ولكن حين يواجه الأهلي الزمالك أتمنى فوز الأهلي ولكن حين يواجه الزمالك ناديًا في أفريقيا أتمنى فوز الزمالك".

وأشاد رئيس سموحة باللجنة الحالية التي تُدير الزمالك بقوله:"لقد قامت بخطوات كبيرة وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وهي لجنة ممتازة جدًا ولديها جرأة وفكر وأسلوب وتعتبر خطوة كبيرة لإصلاح الزمالك فتضم مجموعة من القيادات الناجحة".

وردّ فرج عامر على سؤال مقدم البرنامج بخصوص المبلغ المالي الذي قد يدفعه لشراء عقد مصطفى فتحي من الزمالك قائلاً:"أتمنى وجود مصطفى فتحي في سموحة الموسم المقبل ولا يُقدر بثمن وإذا اشتريته سأشتريه من محمد فرج عامر وليس سموحة وهناك أشياء كثيرة أقوم بها أنا، مصطفى فتحي يستحق وزنه ذهبًا وأخبرته أنه إذا انضم لسموحة وتألق فسيعود مرة أخرى للمنتخب وهو من أفضل اللاعبين خلقًا ونجلي يجلس في أمريكا وهو مُشجع للنادي الأهلي ويحب مصطفى كثيرًا وأنا أيضًا أحبه"، قبل أن يُضيف ضاحكًا: "سأشتريه بالعملة الجديدة البيتكوين".

وأشاد رئيس نادي سموحة بالمدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، خلال رده على سؤال مقدم البرنامج بقوله:"هو رجل يُحقق الانتصارات فتعظيم سلام لموسيماني".

وبخصوص رؤيته لمن سيحسم لقب الدوري خلال الموسم الجاري، قال:"هذا أمر صعب؛ لأن الزمالك يؤدي مباريات جيدة ويتبقى للأهلي مباريات ولا أحد يعلم كيف سينتهي الموسم، الأهلي لديه خبرة البطولات والزمالك يمتلك لاعبين مميزين ويسيرون جيدًا ولكن عم الاستقرار أحيانًا يؤثر عليهم وإن طُلب مني مساعدة الزمالك لي الشرف مساعدة الزمالك"، ليرد على سؤال مقدم البرنامج عن إمكانية منحهم لاعبين بصورة مجانية بنفي الأمر لأن لايوجد لاعب يرحل مجانًا من نادي سموحة، بحسب قوله.