شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك 2021.. باسم مرسي يحدد موعد عودته خلال الميركاتو الصيفي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باسم مرسي، مهاجم مصر المقاصة، إنه يحترم نادي الزمالك بالطبع، ولكنه يبذل أقصى مجهوده مع فريقه الفيومي. وقال مرسي خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس: «أنا لاعب مخلص للفريق الذي ارتدي قميصه، لعبت بجدية ضد الزمالك».

وأضاف: «بالطبع أحب الزمالك وجمهوره، كما أنني لاعب سابق بالفريق، وحققت معه الألقاب، ولكني ألعب بقوة للمقاصة وتركيزي كله مع الفريق». وعن عودته إلى الزمالك في الموسم المقبل، أشار إلى أن تركيزه بالكامل مع المقاصة، موضحًا أنه سيجيب عن كل هذه التساؤلات عقب نهاية الموسم الحالي، بشأن عودته للزمالك مرة أخرى أو الاستمرار مع فريقه.