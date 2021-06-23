الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكأس بثنائية في المقاصة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل نادي الزمالك لنصف نهائي كأس مصر، بفوزه على مصر المقاصة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد السويس، في دور ربع النهائي.

واستطاع الزمالك تسجيل الهدف الأول عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 57، حيث أرسل محمد عبد الشافي كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى لسيف الدين الجزيري والذي قام بتمهيد الكرة بصدره لـ أوباما، الذي أطلق بدوره تسديدة قوية في الشباك.

وأكد أوباما تفوقه بتسجيله الهدف الثاني له وللزمالك في الدقيقة 61، بضربة رأسية رائعة، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها محمد عبد الشافي من الجهة اليسرى.

وبذلك ضرب الزمالك موعدًا في نصف النهائي مع أسوان، والذي تأهل لذلك الدور بعد فوزه على المصري البورسعيدي.

شاهد أهداف المباراة: