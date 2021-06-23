شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يبلغ اتحاد الكرة قراره الرسمي بشأن حضور جماهير الأهلي لقاء الترجي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، عن رفض الأمن حضور جماهير النادي الأهلي لمباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها السبت المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في جولة الإياب لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021.

وقال مجاهد خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، إن الأمن أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد المصري، برفض حضور الجماهير، وأن الاتحاد المصري، أرسل خطاب الأمن، إلى النادي الأهلي. وكان الأهلي بطل أفريقيا، قد طلب حضور 20 ألف مشجع في مباراته ضد الترجي، السبت المقبل.