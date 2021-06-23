شكرا لقرائتكم خبر عن «بوجبا»: قميص فرنسا ليس ثقيلًا على «بنزيما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرفض بول بوجبا، نجم منتخب فرنسا لكرة القدم، التشكيك فى قدرات زميله كريم بنزيما، ومستواه فى بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وصرح بوجبا، عبر قناة RTL الفرنسية: «كريم بنزيما سيسجل هدفًا، لا يشك أحد فى ذلك، خاصة الجماهير الفرنسية».

وتابع: «بنزيما يؤدى بشكل جيد مع الفريق، والهدف سيأتى من تلقاء نفسه».

وأضاف بوجبا: «قميص منتخب فرنسا ليس ثقيلًا على كريم بنزيما».

وأتم نجم مانشستر يونايتد تصريحاته فى هذا الشأن: «علينا فقط دعم لاعبينا والتوقف عن التشكيك فى قدراتهم، وسيتأكد ذلك فى المباريات المقبلة».

ولم يسجل كريم بنزيما هدفًا منذ عودته لصفوف المنتخب الفرنسى، سواء فى ودية ويلز أو مباراتى ألمانيا والمجر فى كأس الأمم الأوروبية.