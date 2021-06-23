شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرفض رسميا مشاركة محمد صلاح في طوكيو.. و«مو» يحاول إقناع كلوب.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، عن رد ليفربول الإنجليزي بشأن انضمام محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني الأول والريدز، لصفوف المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في دورة أوليمبياد طوكيو 2020 المقرر إنطلاقها الشهر المقبل.

وقال مجاهد خلال تصريحاته المتلفزة، إن ليفربول رد على بيان اتحاد الكرة الذي طلب خلاله ضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي، مؤكدا أنه يرفض تماما فكرة تواجد النجم المصري في دورة طوكيو، نظرا لإرتباطه بمباريات الدوري الإنجليزي، وخاصة وأن عدد كبير من اللاعبين الأفارقة سيتركون فريقهم خلال يناير المقبل للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون.

أضاف مجاهد، أن محمد صلاح يحاول خلال الأيام الحالية إقناع يورجن كلوب والنادي الإنجليزي للسماح له بالمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يتم الإعلان النهائي عن موقف النجم المصري العالمي خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير.