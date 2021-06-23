مدافع السويد يحذر زملائه من ليفاندوفسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حذر المدافع السويدي فيكتور لينديلوف زملائه من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك قبل مواجهة المنتخبين مساء الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الخامسة ليورو 2020.

وقال مدرب المنتخب السويدي يان اندرسون اليوم الثلاثاء "فيكتور لعب بالفعل أمامه، لقد حذر باقي اللاعبين ، ليفاندوفسكي ذكي ولديه ميزة إضافية في منطقة الجزاء".

لكن لينديلوف ليس لديه معرفة وافية بالقناص البولندي حيث لعب أمامه مرتين فقط من قبل مع خلال مواجهتي الذهاب والإياب بين بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا عام 2016.

ولم يسجل ليفاندوفسكي خلال فوز بايرن بهدف في مباراة الذهاب وكذلك خلال مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل 2 /2 حيث لعب في أخر عشر دقائق فقط من تلك المباراة.

وضمن المنتخب السويدي بالفعل التأهل لدور الستة عشر ليورو 2020 بفضل نتائج الفرق الأخرى ، حيث سيحل على أقل تقدير ضمن أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث.

لكن منتخب بولندا لا بديل أمامه سوى الفوز لإحياء آمال التأهل للأدوار الإقصائية.

لكن اندرسون مازال يرغب في فوز المنتخب السويدي بصدارة المجموعة الخامسة، التي يتصدرها الفريق حاليا برصيد أربع نقاط.

وقال أندرسون "من الصعب دائما تحديد الخصم الأسهل ، لكن إذا فزنا بصدارة المجموعة سيكون لدينا يوم إضافي لالتقاط الأنفاس، هذا هو الحافز".