مجاهد يتحدث عن.. الأندية المشاركة إفريقيا.. "دوري جديد".. وبطاقة ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة لإدارة إتحاد الكرة المصري، عن ما يثار حول الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال الأندية المشاركة في المسابقات موسم 2021-2022.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "حتى الآن، يوم 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، لو وافق "كاف" على طلبنا بشأن تأجيل إرسال الاسماء فالأمر سيكون جيداً، لو لم يحدث سنتعامل وفقاً للأمر الواقع وسندرس كل الأمور".

وتابع "لو كان الأمر الواقع هو إرسال أسماء الأندية قبل نهاية الموسم، سيكون التعامل وفقاً لمشاركات الموسم الماضي، الأهلي والزمالك (دوري أبطال)، بيراميدز (كونفيدرالية)، ودائماً النادي الرابع يُفضل أن يكون بطل أو وصيف الكأس، وبالتالي سنناقش أمر مشاركة طلائع الجيش، لو لم يحدث سيشارك المقاولون".

واستمر "سننتظر رد "كاف" بشأن طلبنا لتأجيل إرسال أسماء الأندية لما بعد 30 يونيو، قد يُتوج بيراميدز بالكونفيدرالية ويحق له المشاركة بالأبطال، قد يتواجد المصري في المربع الذهبي، وغالباً الأندية المصرية لن تشارك في التمهيدي الأول، نتمنى هذا، لو لم يحدث، سنتعامل وفقاً للموسم الماضي".

وأكمل "فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة تحدث معنا بشأن "دوري الرديف" و"منتخب الرديف"، لقد تحاول معنا في هذا الشأن، لو قدم ما يُقنع بأهمية هذا الأمر، سيتم تطبيقه بكل تأكيد".

وأضاف "بالطبع سنجتمع مع الأندية بشأن قوائم الموسم المقبل، حالياً هناك 30 لاعباً و5 لاعبين تحت السن، بعد قرار "كاف" بشأن الـ40 لاعباً، سنرى ما هو مفيد للأندية عند استكمال القوائم، لكن اتفقنا مع الأندية سابقاً بخصوص القائمة "30 لاعب و5 تحت السن"، ولا بد من العودة لهم لو هناك قرار جديد في صالحهم".

واختتم "مع احترامي لجميع الأطراف، لم يطلب أحد بطاقة ساسي، الموسم ينتهي 26 أغسطس، ونهاية الموسم وفقاً لقواعد "فيفا" بأخر مباراة في الدوري، لو هناك أي طلب يخص بطاقة اللاعب، سوف نرد بما لدينا، لست صاحب قرار إلا فيما يخص الانتقال الداخلي، لو طلب مننا بطاقة دولية لأي لاعب في الدوري، سنرد بموقف ناديه، والحسم يكون من خلال الفيفا".