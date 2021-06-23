الزمالك والمحلة يُؤكدان حرصهما على مستقبل إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال عضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة، شوكت فضة، إن ناديه متمسك بالاتفاق الذي تم مع نادي الزمالك بشأن اللاعب إمام عاشور، بخصوص المصالحة على باقي مستحقات ناديه لدى اللاعب والتي تُقدر بـ ٥٠٠ ألف جنيه، كان قد وقعها إمام عاشور على نفسه للانتقال للزمالك.

ونفى عضو مجلس غزل المحلة، عبر بيان رسمي صادر عن نادي الزمالك، ما تردد بشأن عدم قبول التصالح من جانب نادي الغزل ووصف ما يُكتب بأنه مجرد تقارير صحفية.

وأشار نادي الزمالك، عبر البيان ذاته إلى أن الاتفاق جاء حرصًا على مستقبل اللاعب الذي فوجيء بحكم ضده بسبب عدم الالتزام بسداد الشيك في موعده المحدد.

وكان نادي غزل المحلة قد أجرى اتفاقًا مؤخرًا مع الزمالك سدد بمقتضاه النادي عن اللاعب المبلغ على أن تخُصم من مستحقاته لدى النادي.