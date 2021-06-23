إسلام الشاطر: سعيد بـ"كلوب هاوس".. وانتهت أسطورة المظلومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، أنه سعيد بتطبيق "كلوب هاوس"، مشيرا إلى "انتهاء أسطورة المظلومية" كما وصفها.

وقال الشاطر في برنامجه المذاع عبر قناة "الأهلي" الثلاثاء: "سعيد جدا بتطبيق كلوب هاوس عشان بيطلعوا اللي جواهم عليه".

وأضاف: "انتهت أسطورة المظلومية اللي عشنا فيها بقالنا 100 سنة، وحضرتك لما جيت تصلح الخطأ قلت كلام يقر ما قلته".

وكان عمرو الدردير المتحدث السابق للزمالك قال عبر تطبيق "كلوب هاوس": "الزمالك يحصل على حقوقه.. ونعيش في دور المظلومين ولسنا كذلك".