اتحاد الكرة: الأمن رفض حضور الجماهير في مباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وصول رد من وزارة الداخلية برفض طلب النادي الأهلي بحضور جماهيره أمام الترجي التونسي السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أملاً في الوصول إلى المباراة النهائية للموسم الثاني توالياً.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال مجاهد :"تقدمنا بطلب النادي الأهلي إلى الجهات الأمنية حول حضور عدد من الجماهير أمام الترجي، لكن وصلنا الرد بالرفض".

وأضاف مجاهد :"أرسلنا الرد الأمني إلى النادي الأهلي، قد تكون الرؤية أكثر وضوحاً لدى الأمن، وقد تكون هناك أسباب صحية أيضاً وراء القرار، وفي النهاية وزير الشباب والرياضة على دراية بكافة التفاصيل".

وأنهى مجاهد :"إذا كانت الظروف تسمح بحضور الجماهير، بالتأكيد الأمن كان سيوافق على ذلك، وندعم النادي الأهلي من أجل التأهل إلى النهائي وتحقيق اللقب".

وخاض الأهلي مواجهة الذهاب ضد الترجي في ملعب رادس بتونس بحضور جماهيري، لينجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف ليصبح أقرب إلى المباراة النهائية من منافسه حتى الآن.