جالاتا سراي يطلب عدم مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي جالاتا سراي التركي أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم برفضه مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ووفقا لصحيفة "فاناتيك" التركية، فإن جالاتا سراي خاطب اتحاد الكرة من أجل مهاجم منتخب مصر الأولمبي مصطفى محمد وطلب منه عدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى محمد سيعود إلى أسطنبول يوم الخميس المقبل على أقصى تقدير من أجل المشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد مع جالاتا سراي.

ويرتبط جالاتا سراي بمواجهات في المراحل الأولى لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2021/2022.

يذكر أن أولمبياد طوكيو تنطلق في شهر يوليو المقبل، ويشارك منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب في مجموعة تضم معه منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.