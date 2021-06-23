يونس يكشف أسباب عدم كشف اتفاقه مع ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق بالزمالك، أسباب عدم حديثه عن توصله لاتفاق مع التونسي فرجاني ساسي بشأن تجديد تعاقده مع النادي قبل أن يتم إفساده.

وقال يونس، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "نادي الزمالك من حقه أن يكون له أسراره الخاصة".

وأضاف: "لا أحب التسرع في كشف الأمور، هناك اتفاقات خاصة لا يجوز أن يعرفها أحد أو يتم إعلانها للجميع بشكل واضح، نحن نغير على نادي الزمالك".

وتابع: "أحب وجود شيء من الخصوصية، وهذا ليس موجودا في نادي الزمالك ويحزنني، ذلك الأمر غير مقبول".

وأوضح: "نعم الاتفاق مع ساسي لم يكلل بالنجاح في بعض الأمور، ويجب على المسؤولين التوضيح ولكن ليس كشف أسرار الزمالك بالحديث عن الظروف والقدرات المالية".

وأتم رئيس اللجنة التنفيذية السابق بالزمالك قائلا: "أطالب المسؤولين في نادي الزمالك بالسرية، وأشكر اللجنة الحالية على الاتزان الذي تتمتع به".