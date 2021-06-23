رياض محرز يتجاوز خيانة ريتا جوهال ويُهدي خطيبته الجديدة خاتمًا ماسيًا

تجاوز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز، خيانة زوجته الأولى ريتا جوهال، عارضة الأزياء الإنجليزية صاحبة الأصول الهندية، وبعد أشهر من المواعدة قرر أخيرًا الركوع على ركبتيه من أجل التقدم لطلب الزواج من صديقته تايلور وارد، والتي وافقت بدورها على مواصلة حياتها مع أسطورة ليستر سيتي.

الشريكان يقضيان حاليًا عطلة في جزيرة ميكونوس باليونان، إلى جانب والد ووالدة تايلور، حيث كان والدها أشلي وارد، لاعب كرة قدم على مستوى كبير في العديد من الأندية الإنجليزية، بينما والدتها المليونيرة الشهيرة دون وارد نجمة تلفزيون الواقع.

وأنهى محرز الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في مسيرته، بعد بداية محتشمة رفقة مانشستر سيتي بسبب المشاكل العائلية وإجراءات الطلاق من والدة طفليه ريتا جوهال.

وتعرض رياض محرز للخيانة من ريتا جوهال قبل عامين ونصف تقريبًا، حسب ما أكدته صحيفة ذا صن البريطانية، حيث ألتقطت لها بعض الصور صحبة بطل العالم في الوزن الثقيل ديوناتي ويلدير في أحد الملاهي الليلية مطلع نوفمبر 2019.

وأضافت الصحيفة في تقريرها آنذاك «ريتا محرز كانت تتحدث باهتمام كبير مع بطل العالم في الوزن الثقيل في ملهى ليلي في مدينة مانشستر».

على أي حال، نجح رياض محرز في تجاوز الأزمة الشخصية ونسيان ما حدث رفقة مان سيتي بموسم 2020/2019، وواصل العمل وسجل العديد من الأهداف الهامة مع مانشستر سيتي بموسم 2021/2020 على صعيد الدوري الانجليزي ودوري ابطال أوروبا، في نفس الأثناء التي كانت تتطور فيه علاقته بحبيبته الجديدة تايلور وارد.

خاتم ثمين وقصر فخم هدية محرز

سيواصل الزوجان الاحتفالات مع أصدقائهم وعائلاتهم خلال الأيام المقبلة، حيث استقل محارب الصحراء طائرة خاصة بصحبة رفيقته إلى تلك الجزيرة السياحية الشهيرة على البحر المتوسط.

واشترى صاحب الـ30 عامًا خاتمًا ماسيًا باهظًا بالاضافة إلى قصر جديد بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني في شيشاير في وقت سابق من هذا العام، بعد أن انتقلت إلى شقته الفاخرة في ديسمبر الماضي، حيث يعيشان سويًا.

وتعرف رياض محرز على تايلور وارد بعد أشهر قليلة من انفصالها عن سيرخيو أجويرو، زميله السابق في مانشستر سيتي والذي انضم بالمجان إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021.

ما سعر خاتم رياض محرز الذي قدمه لخطيبته الجديدة؟

تعود قصة عرض النجم الجزائري الزواج على خطيبته، بعد جلسة أثناء الغداء، قدم خلالها خاتم مرصع بالألماس يصل سعره إلى أكثر ن 400 ألف جنيه إسترليني بقليل، صنع خصيصًا من أجل الفتاة الإنجليزية المُدللة.

وتبع تقدم محرز بطلب الزواج من تايلور في الجزيرة اليونانية، احتفال ضخم مليء بالشمبانيا، حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية في عددها الصادر اليوم.

وأمضت تايلور الأشهر القليلة الماضية في جني الممتلكات الفخمة جراء علاقتها الرومانسية برياض محرز، وقامت بنشر بعض الصور للمنزل الجديد بشكل منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشريكان كانا يتواعدان منذ شهر فبراير 2020، وتحديدًا بعد انفصال رياض محرز عن زوجته الهندية “ريتا جوهال”، بعد ست سنوات من زواج انتهى بطفلتين وطلاق.