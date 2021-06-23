يورو 2020 | راقص باليه ومهندس معماري..من هو ماتيو بيسينا أقل لاعبي إيطاليا راتبًا؟

مر مهاجم منتخب إيطاليا ماتيو بيسينا بواحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في حياته حتى الآن، قبل أيام قليلة فقط، حين سجل لمنتخب بلاده هدف الفوز ضد ويلز ليضمن إنهاء الآتزوري لمرحلة مجموعات يورو 2020 في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط -علامة كاملة٠.

لكن كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا تمامًا بالنسبة إلى لاعب خط وسط نادي أتالانتا، الذي يدرس الاقتصاد بجانب مسيرته في كرة القدم الاحترافية.

بيسينا، صاحب الراتب الأدنى في تشكيلة منتخب إيطاليا بقيمة سنوية قدرها 400 ألف يورو فقط، كان قد انضم في اللحظة الأخيرة إلى تشكيلة الآنزوري بعد أن غاب ستيفانو سينسي بسبب الإصابة قبل فترة وجيزة من بطولة هذا الصيف.

وصرح بيسينا حول ما يحدث له حاليًا: «إنها قصة خيالية بالنسبة لي، لقد كانت مباراة مثالية، الظهور لأول مرة في بطولة أوروبا والتسجيل هو شيء كنت تحلم به عندما تبدأ لعب كرة القدم، لن أنام لمدة أسبوع».

وأكمل «لقد أظهرت رحلتي أن هؤلاء اللاعبين الذين يبدأون في دوري الدرجة الثالثة يمكنهم الوصول إلى المنتخب الوطني، إذا كانوا على استعداد لتقديم تضحيات».

من هو ماتيو بيسينا؟

ماتيو بيسينا هو لاعب كرة قدم ايطالي، ولد في أبريل 1997. يلعب حاليًا مع نادي أتالانتا، وشارك مع منتخب ايطاليا في يورو 2020، واستطاع تسجيل ثالث هدف دولي له أمام ويلز بالجولة الثالثة من دور المجموعات، والأول في لقاء رسمي، حيث سجل هدفين خلال مباريات ودية.

وقع بيسينا، الذي ظهر لأول مرة في مونزا في 2014، مع ميلان في 2015، لكنه لم يستمر طويلاً بقميص الروسونيري، وانتقل بعد ذلك إلى ليتشي ثم كاتانيا ثم كومو وأخيرًا في أتالانتا الذي يواصل معه مسيرته في مقاطعة بيرجامو.

وتدرج بيسينا بين جميع الفئات العمرية لمنتخبات ايطاليا منذ انضمامه لمنتخب الشباب تحت 19 عامًا في عام 2015، وظل يلعب على الصعيد الدولي مع منتخبات تحت 20 و21 عامًا لمدة 5 سنوات، ليحصل على أول استدعاء لمنتخب ايطاليا الأول في عام 2020 بأمر من روبرتو مانشيني.

يمكن أيضًا اعتبار اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا «مقطوعًا من قماش مختلف» عند مقارنة نفسه بزملائه في الفريق، وكما ذكرنا يدرس نجم إيطاليا الاقتصاد في أوقات فراغه، وحتى عندما كان طفلاً شارك في مسابقات «رقص الباليه».

واعترف بيسينا بأنه يفضل القراءة بدلاً من لعب ألعاب الفيديو، ويريد أن يصبح مهندسًا معماريًا مثل والدته، مما أدى به إلى التسجيل في دورة الإدارة والاقتصاد في جامعة «لويس» في روما.

وشارك بيسينا في 3 مباريات بتصفيات كأس العالم 2022 قبل أشهر قليلة من بدء يورو 2020 أمام منتخبات ايرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا، وفاز المنتخب الايطالي في الثلاث مباريات.