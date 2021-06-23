رابطة الدوري الالماني تحوم حول بي إن سبورتس بفضل باقة MAX، فهل يستجيب الخليفي؟

رمت رابطة أندية الدوري الالماني الكرة في ملعب مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية بشأن حقوق بث الدوري الألماني بوندسليجا لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

واستغنت قنوات بي إن سبورتس عن الدوري الألماني في نهاية موسم 2020/2019 بسبب أزمة مالية طاحنة ضربت المجموعة ودفعتها نحو الاستغناء عن عدد هائل من أبرز موظفيها، بالاضافة إلى غلق الاستوديو التحليلي لكل من الدوري الفرنسي والدوري الالماني بعد رحيل 90٪ من العاملين في الدوريين لدى القناة.

وبسبب موقف بي إن في عدد تمديد عقد احتكار بث الدوري الالماني، قامت رابطة أندية البوندسليجا بحجب عرض الحقوق لقنوات منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي قبل بداية موسم 2021/2020، ليتابع عشاق المسابقة جميع المباريات عبر القنوات الأوروبية والألمانية.

لكن يبدو أن موقف الرابطة تغير الآن، فقد قامت رابطة المسابقة الألمانية بإعادة طرح حقوق بث المسابقة المحلية بمنطقة الشرق الأوسط من جديد.

وحاولت بعض القنوات العربية مثل القناة الرياضية السعودية وقناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، مع الرابطة في صيف 2020، لكن الرابطة غالت في مطالبها ورفضت طرح الحقوق في الشرق الأوسط.

وتعمل رابطة الدوري الألماني منذ نهاية الموسم الماضي على تعويض خسائر الأندية من تفشي فيروس “كورونا” على حساب شبكات البث المباشر، وترغب في الحصول على أكبر عائد مادي ممكن من الصفقة وليكن 120 مليون يورو لثلاثة مواسم قادمة.

لكن لسوء حظ الرابطة الألمانية، لا تمتلك المجموعة البنفسجية رفاهية دفع تلك القيمة في الوقت الحالي، وحتى مع عدم وصول أي عروض لرابطة “البوندسليجا” واحتمالية تخفيض المبلغ المطلوب، وفق ما وصلنا من معلومات لا تنوي بي إن سبورتس السعي وراء الدوري الألماني، فهي بصدد التفريط في الدوري الإيطالي والاكتفاء بالاسباني والانجليزي والمسابقات القارية للأندية لتخفيف العبء المالي.

من سيشتري حقوق بث الدوري الألماني بوندسليجا؟

تركز إدارة بي إن سبورتس في الوقت الراهن على تحقيق أرباح إضافية، من أجل تعويض خسائر غياب المباريات لمدة زادت عن الأربعة أشهر في عام 2020، والتي أدت إلى أزمة مادية طاحنة في الشبكة الشهيرة، عصفت بمناصب ومراكز العديد من الموظفين في الدوحة.

وأطلقت الشبكة القطرية باقة حملت عنوان بي إن MAX قبل انطلاق بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021، وأفردت لهما اشتراكًا خاصًا، من أجل الحصول على عائد مالي أكبر لتعويض ما حدث في السنة الميلادية الأخيرة.

وتم عرض الدوري الألماني من قبل جهات التسويق في بوندسليجا على المسؤولين في السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن حتى الآن لم توافق جهة واحدة على المبلغ المطلوب في الثلاثة مواسم.

ولجأ الألمان في النهاية للعودة إلى بي إن سبورتس، والتي حتى الآن لم تقدم عرضًا جديدًا من أجل استعادة بث البطولة الألمانية، التي قد تلقى مصير بطولات كرة القدم الإيطالية في الموسم المقبل خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن بي إن سبورتس قاطعت رابطة السيري آ، وفضلت عدم المضي وراء الحصول على حقوق بث بطولات كرة القدم الإيطالية مثل الدوري والكأس وبطولة السوبر؛ بسبب المشاكل التي نتجت عن عدم مراعاة الطليان لظروف فيروس كورونا ومطالبة القطريين بالحصول على كامل قيمة العقد بينهما، حتى في فترة غياب المباريات.