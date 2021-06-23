شاهد فيديو اهداف مباراة انجلترا والتشيك في يورو 2020..جريليش يُحيي الهجوم الإنجليزي

شاهد فيديو اهداف مباراة انجلترا والتشيك في يورو 2020، الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، والتي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

تجنب منتخب انجلترا التأهل بهدايا الغير، وقطع بنفسه بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2020 كأول المجموعة الرابعة، بفضل الفوز الصعب الذي حققه على جمهورية التشيك في اللقاء الذي لعب مساء اليوم الثلاثاء 22 يونيو ضمن الجولة الختامية.

وسجل هدف انجلترا الوحيد، جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينج، عند الدقيقة 12 من صافرة بداية الشوط الأول، بعد تلقيه عرضية جميلة من جاك جريليش.

وظهر رحيم سترلينج على القائم البعيد لحظة تمرير نجم أستون فيلا جاك جريليش للكرة العرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء التشيك، ليحول العرضية برأسية رائعة في الزاوية اليسرى للحارس.

وقبل هدف التقدم بـ 8 دقائق، ارتدت تسديدة من القائم الأيسر لرحيم سترلينج بعد انفراده بحارس مرمى التشيك الذي خرج من مرماه لغلق زوايا التسديد.

وكاد هاري كين يقتل المباراة لصالح إنجلترا عندما أطلق تصويبة مقوسة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على أقصى يسار الحارس فاسليك الذي تفطن لها وأبعدها إلى ركنية بكف اليد اليسرى عند الدقيقة 26.

وهدد المنتخب التشيكي بدوره بأكثر من فرصة سانحة للتسجيل، لعل أبرزها في الدقيقة 35 عندما صوب توماس سوتشيك قذيفة قوية من داخل المنطقة مرت جوار القائم الأيمن بنصف ياردة دون أن يتحرك عليها بيكفورد.

ورفع منتخب انجلترا رصيد نقاطه ل7 في صدارة المجموعة الرابعة بفارق بثلاث نقاط عن منتخب كرواتيا الذي خطف المركز الثاني من التشيك بفارق الأهداف، بعدما حقق الفوز بثلاثة أهداف لهدف على المنتخب الاسكتلندي الذي تذيل بنقطة واحدة حصل عليها من تعادله السلبي مع إنجلترا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان المدير الفني لإنجلترا جاريث ساوثجيت قد بدأ بتشكيلة مكونة من بيكفورد – لوك شو – هاري ماجواير – جون ستونز – كايل ووكر – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – بوكايو ساكا – جاك جريليش – رحيم سترلينج – هاري كين.

شاهد هدف سترلينج امام التشيك