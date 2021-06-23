نتيجة مباراة كرواتيا واسكتلندا في يورو 2020..وصيف العالم يقتل القلوب الشجاعة

تعرف على نتيجة مباراة كرواتيا واسكتلندا فى يورو 2020، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة التي تضم انجلترا والتشيك، والتي أقيمت على ملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسكو الأسكتلندية.

انتزع وصيف العالم المنتخب الكرواتي بطاقة التأهل لدور الستة عشر من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، عقب فوزه على الشجاع منتخب اسكتلندا بنتيجة 3-1.

وتقدم المنتخب الكرواتي بهدف سجله نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17 وتعادل كالوم ماكجريجور للمنتخب الاسكتلندي في الدقيقة 42، وأضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 62، قبل أن يختتم إيفان بيرسيتش أهداف المنتخب الكرواتي في الدقيقة 77.

واحتلت كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة وستلعب مع وصيف المجموعة الخامسة في كوبنهاجن في 28 يونيو في دور الستة عشر. وفازت انجلترا 1-صفر على التشيك لتتصدر المجموعة بينما سيكون منتخب التشيك من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الكرواتي سيطرته على مجريات اللعب وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وفي المقابل تراجع المنتخب الاسكتلندي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم وجود محاولات هجومية من الفريقين في الربع ساعة الأول من هذا الشوط إلا أنها لم تشكل أي خطورة على المرميين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في تلك الفترة.

وجاءت الدقيقة 17 ليتقدم المنتخب الكرواتي فى نتيجة المباراة عندما مرر جوزيب يورانوفيتش كرة عرضية من الجانب الأيمن هيأها إيفان بيرسيتش برأسه لتصل إلى نيكولا فالاسيتش داخل منطقة الست ياردات ليسدد كرة أرضية عانقت الشباك.

بعد الهدف استمرت محاولات المنتخب الكرواتي بحثا عن تسجيل هدف ثاني يؤمن به تقدمه، وهو ما قد يتحقق في الدقيقة 22 عندما سدد لوكا مودريتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس ديفيد مارشال حولها بأطراف أصابعه لركلة ركنية لم تستغل.

بعد تلك الهجمة انحصر اللعب في وسط الملعب رغم وجود محاولات هجومية من جانب المنتخب الكرواتي.

واستمر الوضع على ماهو عليه حتى جاء الربع ساعة الأخير من اللقاء حيث فرض المنتخب الاسكتلندي سيطرته على مجريات اللعب وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وسط تراجع من لاعبي المنتخب الكرواتي للحفاظ على تقدمهم.

وأسفرت هجمات المنتخب الاسكتلندي عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 42 عندما مرر أندرو روبرتتسون كرة عرضية أبعدها دفاع المنتخب الكرواتي لتصل إلى كالوم ماكجريجور خارج منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل 1/1 بين المنتخبين.

لوكا مودريتش يحسم تأهل كرواتيا

ومع بداية الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب مع وجود أفضلية نسبية للمنتخب الكرواتي الذي استحوذ على الكرة وحاول شن هجمات، فيما تراجع المنتخب الاسكتلندي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وأسفرت هجمات المنتخب الكرواتي عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62 عندما سدد لوكا مودريتش كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى.

بعد الهدف استمرت سيطرة المنتخب الكرواتي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 77 عندما لعب لوكا مودريتش ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء المنتخب الاسكتلندي ارتقى إليها إيفان بيرسيتش وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وكاد المنتخب الاسكتلندي أن يقلص الفارق عندما انطلق ريان فراسير بالكرة من الناحية اليسرى إلى تشي أدمز وسدد كرة أرضية أنقذها دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى المنتخب الكرواتي ببراعة.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز المنتخب الكرواتي 3-1.