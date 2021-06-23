شاهد فيديو اهداف مباراة كرواتيا واسكتلندا في يورو 2020..الكروات ينقذون أنفسهم

شاهد فيديو اهداف مباراة كرواتيا واسكتلندا اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة التي تضم انجلترا والتشيك، والتي أقيمت على ملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسكو الأسكتلندية.

انتزع المنتخب الكرواتي بطاقة التأهل لدور الستة عشر من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، عقب فوزه على منتخب اسكتلندا 3 / 1.

وتقدم المنتخب الكرواتي بهدف سجله نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17 وتعادل كالوم ماكجريجور للمنتخب الاسكتلندي في الدقيقة 42، وأضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 62، قبل أن يختتم إيفان بيرسيتش أهداف المنتخب الكرواتي في الدقيقة 77.

وكان الفائز بالمباراة سيحصل على كل شيء في جلاسجو حيث تعني النقاط الثلاث التأهل لدور خروج المغلوب لكن تسديدة مودريتش الرائعة في الدقيقة 62 وضربة رأس بريشيتش المتقنة حسمتا الأمور لصالح كرواتيا.

وكان كالوم مكجريجور أدرك التعادل لاسكتلندا قبل ثلاث دقائق من الاستراحة بتسديدة قوية ليلغي هدف التقدم الذي سجله نيكولا فلاشيتش لكرواتيا لكن اسكتلندا بقيادة المدرب ستيف كلارك كانت الطرف الأضعف وأخفقت مرة أخرى في بلوغ دور خروج المغلوب لأول مرة في بطولة كبرى في تاريخها.

واحتلت كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة وستلعب مع وصيف المجموعة الخامسة في كوبنهاجن في 28 يونيو في دور الستة عشر. وفازت انجلترا 1-صفر على التشيك لتتصدر المجموعة بينما سيكون منتخب التشيك من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

شاهد فيديو اهداف مباراة كرواتيا واسكتلندا في يورو 2020