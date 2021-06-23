يورو 2020: إنكلترا تحسم صدارة مجموعتها وكرواتيا تحجز مقعداً في ثمن النهائي



تقدم المنتخب الإنكليزي بثبات إلى ثمن النهائي متصدراً المجموعة الرابعة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".



وقدم المنتخب الإنكليزي أفضل عروضه في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" حتى الآن وفاز على نظيره التشيكي بهدف دون رد الثلاثاء على ملعب ويمبلي فحسم بالتالي صدارة المجموعة الرابعة.



وسجل هدف الفوز للمنتخب الإنكليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 13



وتصدرت بذلك إنكلترا ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وتراجعت جمهورية التشيك "المتأهلة سلفاً إلى ثمن النهائي" إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



وفي مباراة أخرى، تمكّن منتخب كرواتيا من حجز مقعد في ثمن نهائي "يورو 2020" عقب فوزه في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الرابعة على اسكتلندا 3-1.



وسجل كل من نيكولا فلاشيتش (17) ولوكا مودريتش (62) وإيفان بيريشيتش (77) أهداف وصيف بطل العالم في المقابل دوّن كالوم ماكغريغور هدف اسكتلندا الوحيد في الدقيقة 42.



ويحتل منتخب كرواتيا وصافة المجموعة (4 نقاط) بفارق 3 نقاط عن إنكلترا متصدرة المجموعة بـ7 نقاط فيما يأتي منتخب جمهورية التشيك في المركز الثالث بفارق الأهداف عن رفاق مودريتش فيما تذيل منتخب اسكتلندا اللائحة بنقطة وحيدة.



وبعد حملة ناجحة في مونديال روسيا 2018، حينما حل وصيفاً لفرنسا، تبدلت معالم منتخب كرواتيا في البطولة الحالية، فقدّم صورة باهتة في البطولة القارية من دون إيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش المعتزلين دولياً.



لكن مباراة الثلاثاء شكلت انتفاضة للكرواتيين الذين بدأوا المباراة بعزيمة قوية.





المصدر: بي إن سبورت