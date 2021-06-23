منتخبنا الوطني يغادر بطولة كأس العرب بعد هزيمة امام موريتانيا



غادر منتخبنا الوطني بطولة كأس العرب بعد تلقيه هزيمة من قبل المنتخب الموريتاني. في المباراة التي أقيمت ضمن الدور التمهيدي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.



وتأهل المنتخب الموريتاني إلى نهائيات بطولة كأس العرب التي تقام في قطر، بنهاية العام الجاري.



المباراة شهدت في بدايتها خطورة من الطرفين قبل أن يبدأ المنتخب الموريتاني بتشكيل الخطورة على مرمى الحارس أمان من كرة ثابتة نفذها آداما، وشارك الحارس منتخبنا الوطني والقائم في إبعادها في الربع ساعة الأول من المباراة.



ووفي الدقيقة 18 تحديدا تمكن اسماعيل دياكيتي لاعب الشمال القطري من تسجيل أول اهداف للمرابطون بعد تمريرة في ظهر المدافعين متقنة من المدافع بكاري نجاي سجل منها اسماعيل الهدف الاول.



هدف انتهى عليه الشوط الاول الذي شهد ايضا فرصة للنجم مولاي خليل بسام من كرة خطيرة أبعدها الحارس المتألق أمان.



وفي الدقيقة 40 طرد الحكم لاعب منتخبنا الوطني عبد ربه مدير بعد لمسه للكرة بيده معتبرا إياه متعمدا



الشوط الثاني من المباراة شهد تهديد وتحركات من منتخبنا الوطني في الخمس دقائق الاولى قبل أن تعود المباراة الى الخطورة النسبية من الطرفين رغم سعي منتخبنا الوطني الى إدراك التعادل مع التأثر بالنقص العددي.



مارتينيز بدأ تغييراته مع الدقيقة 69 حيث اخرج بسام وحل مكانه عمر كامرا الذي اتيحت له فرصتان لتعزيز النتيجة في د 74 و75.



وتواصلت تغييرات المدرب الفرنسي مارتينيز بعد ذلك حيث ادخل الطنجي مكان آداما با وبعدها في الدقيقة 78 دخل محمد سويدي مكانالاسان ديوب.



تغييرات أعطت أكلها حيث عزز حمي الطنجي النتيجة في الدقيقة 85 من اللقاء



وفي د 88 اسماعيل دياكيتي خرج من الملعب وتعويضه مصطفى جاو وخروج دلاهي ودخول يعقوب عثمان لاعب فيتا كلوب.



والغى الفار هدفا لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 92.



وتأهل المنتخب الموريتاني الى النهائيات وسيكون في مجموعة تونس والامارات وسوريا.





المصدر: موقع كورة