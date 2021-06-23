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محمد الفلاح - مرض عماد متعب.. 6 أسباب تزيد قلق محبي نجم الأهلي

الأربعاء 23 يونيو 2021

تسببت أنباء مرض عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في قلق عشاقه ومحبيه خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهور علامات غريبة على وجهه.



وظهر المهاجم السابق لبطل الدوري المصري التاريخي بملامح متعبة وغريبة في لقاء تلفزيوني السبت الماضي، وهو ما أثار قلق الجماهير المصرية التي بدأت تتساءل عن طبيعة مرض عماد متعب الذي أدى به لهذا الظهور، وحقيقة حالته الصحية.

وكان عدد كبير من المشجعين المصريين عبروا عن دعمهم لمتعب عبر تغريداتهم ومنشوراتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مبدين تخوفهم من احتمالية معاناته من مرض خطير، كما أظهر نجوم الأهلي دعمهم لمهاجم "المارد الأحمر" سابقا بنشر صورة مع قميصه.

ووسط هذا القلق وتلك الشائعات خرج متعب، في مداخلة تليفزيونية، لتوضيح حالته الصحية، حيث قال: "أنا بحالة جيدة ولا يوجد شيء خطير، كل ما في الأمر أنني شعرت ببعض التعب خلال الفترة الماضية، وذهبت إلى المستشفى واكتشفت وجود بعض الحصوات بالكلى ومشاكل بالقولون لكنها مرت".

وأضاف: "ربما ظهرت عليّ بعض علامات الإجهاد بعدها، بجانب خضوعي لعملية جراحية في العين منذ شهر، لوجود فتق دهني تحتها".

وتابع: "حاليا لا أعاني من أي شيء، لكني عانيت من جلطة تعرضت لها منذ فترة، وأنا مواظب على دواء سيولة الدم".

واستمر: "دواء السيولة الذي أتعاطاه يجعل الجروح تلتئم ببطء، لهذا ظهرت عيني بهذا الشكل المجهد في الآونة الأخيرة".

وأردف:" ربما ما أثار الجدل هو ما صرحت به بخصوص احتمالية سفري خارج مصر لعمل بعض الفحوصات، لكن تم فهم الأمر بشكل خاطئ".

وأوضح: "قمت بإجراء تحاليل وأشعة لمعرفة سبب الأوجاع غير المفهومة التي أشعر بها، لكن جميعها جاءت سليمة، لذلك قلت إنني سأسافر للخارج للاطمئنان أكثر".

وواصل: "أحيانا أشعر بأوجاع في الجزء الأيسر من جسدي، وأحيانا بتنميل في يدي، لكن كلها بلا أسباب واضحة وفقا للتحاليل".

وأتم: "أشكر الله على نعمة حب الناس، أشعر بأن ما قدمته خلال مسيرتي في الملاعب من تعب وجهد يُرد لي فور إعلان مرضي وبالمواقف الصعبة، لذلك أشكر كل الجماهير على شعورها".

مرض عماد متعب

ورغم أن نجم الأهلي السابق أوضح كل الكواليس المتعلقة بطبيعة مرضه، فإن بعض محبي وعشاق قناص منتخب مصر زاد قلقهم، لا سيما مع عدم علمهم ببعض التفاصيل التي كشف عنها، وهي معاناته من متاعب بالكلى والقولون، وتعرضه لجلطة منذ فترة، وخضوعه لعملية في عينه.

يضاف إلى ذلك تصريح متعب بأنه يعاني من مشكلات غير مفهومة، وأوجاع وتنميل في الجزء الأيسر من جسده، وعزمه السفر إلى الخارج من أجل الاطمئنان بما يوحي بأن لديه مخاوف من أن تكون المشكلة كبيرة.

يذكر أنه بالإضافة لما ذكره أسطور الأهلي في حديثه، فإنه أصيب بفيروس كورونا قبيل نهاية العام الماضي، وهو ما قد يضيف سببا جديدا يزيد من قلق الجماهير بشأن مرض عماد متعب وحالته الصحية.