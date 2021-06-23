الامارات | رابعة جولات كأس الجوجيتسو في ضيافة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن رابعة جولات كأس الجوجيتسو في ضيافة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات الجولة الرابعة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو الجمعة المقبل في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو المنتسبين إلى أندية وأكاديميات الدولة. ومع اقتراب البطولة من نهايتها ودخول منافساتها مرحلة الحسم، ستشهد هذه الجولة كثيراً من المواجهات والنزالات الحماسية في ظل حرص عدد من الأندية على المنافسة والصعود إلى منصة التتويج.

وعلى مدى الجولات الثلاث الماضية نجحت أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في إثبات تفوقها وتقديم أداء مميز على البساط، وستسعى بقوة إلى مواصلة الأداء القوي خلال منافسات الجولة الرابعة، والمحافظة على حظوظها للفوز باللقب ضمن فئات الناشئين والشباب والكبار.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو يوسف البطران في تصريح صحافي إن: الكأس تعكس ما وصل إليه جوجيتسو الإمارات من مستوى تنظيمي وتطور لأداء اللاعبين المشاركين، وبروز مجموعة جديدة من المواهب التي نبني عليها الآمال مستقبلاً.

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