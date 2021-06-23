الامارات | الملاكمة المواطنة الزيودي تستعد لبطولة العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة المواطنة الزيودي تستعد لبطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد الملاكمة المواطنة حنان الزيودي، عبر «التدريب المنتظم» للمشاركة في بطولة العالم للسيدات المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل في صربيا، وسط آمال وطموحات بتحقيق فوز يلفت إليها الأنظار، كفتاة كافحت في شق طريقها الصعب خلال ممارستها لرياضة «الفن النبيل» التي عادة ما تقتصر على الرجال.

وتؤكد البطلة الزيودي في حديثها لـ«الإمارات اليوم» أن ممارسة الملاكمة للإناث أصبحت أسهل من السابق، وهي رياضة مرغوبة لدى الجنس الناعم في العديد من الدول العربية، مشيرة إلى أن هنالك رغبة كبيرة لدى السيدات للمشاركة في البطولات والتدريب، ما أدى لتزايد عدد المتدربات اللواتي أصبحن يدركن فنون هذه اللعبة وقوانينها مما سهل من ممارستها.

وكشفت الزيودي وهي لاعبة المنتخب الوطني النسوي لوزن فوق 81 كلغ، عن أنها تتدرب على الملاكمة في أوقات الفراغ في العمل والمنزل وصالة التدريب، مما ساعدها على التغلب على المعوقات والحياة الروتينية.

وقالت الزيودي: «فزت أخيراً في بطولة آسيا التي أقيمت في دبي بالميدالية البرونزية، وهو إنجاز كبير بالنسبة لي، ومجرد الوقوف على منصة التتويج يعني لي الكثير، وأتطلع لتجديده مستقبلاً، وكان بإمكاني تحقيق أفضل من ذلك لولا ظروف جائحة كورونا التي صعّبت من التدريب والمشاركة في البطولات للاحتكاك، إضافة إلى تعرضي لإصابة أبعدتني عن التمارين 6 أشهر، وعلى الرغم من ذلك شاركت في البطولة وفزت في مباراة وخسرت أخرى، ولعبت في وزن أكثر من 81 كيلوغراماً، كما أن البطولة كانت قوية».

وأضافت: «تسبب الفارق الجسماني مع لاعبة كازاخستان وقرار الحكم بالخسارة، ورغم ذلك فإن وقوفي على منصة المركز الثالث عزز طموحي في الوقوف في وسط المنصة في البطولات القادمة بنيل المركز الأول، وذلك يأتي من خلال الاجتهاد في التدريب وهذا ما سأفعله».

وبخصوص التشجيع على ممارسة البنات للملاكمة، قالت الزيودي: «سأفعل كل ما يساعدهن لتحقيق أحلامهن ورغباتهن، وأنا احب تقديم المساعدة».

وتابعت: «ثقتي بنفسي أفضل من السابق وهي تساعدني على الإبداع والابتكار وعدم الخوف من تحقيق ما أفكر فيه، وأطمح إليه وساعدتني الملاكمة في اكتساب الهدوء الداخلي والمضي قدماً، ولم أتوقف عن التدريب في جميع الظروف الصعبة، ولن أتوقف عن الملاكمة بتوفيق ربي حتى أقف على منصة التتويج وأحرز ذهبية وأسمع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكل ما أحتاجه لتحقيق ذلك هو التدريب المستمر، وبذل جهد أكبر، وسأفعل ذلك».

وأضافت: «أتمتع بالصبر والعزيمة والإرادة والجرأة وقوة التحمل، وذلك ما يجعلني ما أنا عليه الآن.. وأستطيع الجري فجراً والعمل صباحاً والتدريب في المساء كل يوم من أجل حلم أريد أن يتحقق».

وأكملت: «سأشارك في بطولة العالم في شهر أكتوبر المقبل وستكون هناك معسكرات تدريبية للمنتخب، وهذا ما كنت أتمناه، وهو أن أشارك في البطولات الآسيوية، ولأول مرة سأشارك في بطولة العالم وأنا سعيدة جداً بذلك».

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