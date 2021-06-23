الامارات | ميسي.. يحتفل برقم تاريخي في ليلة تأهل الأرجنتين

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي.. يحتفل برقم تاريخي في ليلة تأهل الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده إلى الفوز الثاني على التوالي، بعد الانتصار أمس، على باراغواي 1 /‏‏‏ صفر، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) المقامة حالياً في البرازيل.

وحسم المنتخب الأرجنتيني المباراة بهدف وحيد سجله أليخاندرو غوميز في الدقيقة العاشرة، ليكون الانتصار الأول للأرجنتين على باراغواي منذ كوبا أميركا 2015، وقد ضمن المنتخب الأرجنتيني بذلك التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة. وعادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد مرات الظهور بقميص المنتخب الأرجنتيني، والمسجل باسم خافيير ماسكيرانو الذي شارك في 147 مباراة دولية، كما حافظ الفريق الذي يدربه ليونيل سكالوني على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الـ16 على التوالي.

وارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة (من ثلاث مباريات)، يليه تشيلي برصيد خمس نقاط (من ثلاث مباريات)، وباراغواي بثلاث نقاط (من مباراتين)، وأوروغواي برصيد نقطة واحدة (من مباراتين) وبوليفيا من دون رصيد (من مباراتين).

ونشر ميسي، عبر حسابه في «إنستغرام»، صورة لاحتفاله مع غوميز بهدف الفوز، وعلق قائلاً: «انتصار آخر مهم لمواصلة التقدم». وأضاف: «فخور بأنني كنت قادراً على ارتداء القميص ذي اللونين الأزرق الفاتح والأبيض لعدد المرات نفسه الذي ارتداه صديقي ماسكيرانو الذي أحبه كثيراً، ودائماً ما أحترمه».

• حافظ «التانغو» على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الـ16 على التوالي.

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