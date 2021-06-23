الامارات | حصة بوحميد: «دولية فزاع» تؤكد مكانة الإمارات في خريطة «رياضة أصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حصة بوحميد: «دولية فزاع» تؤكد مكانة الإمارات في خريطة «رياضة أصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، أول من أمس، بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم جانباً من فعاليات اليوم الرابع لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة (كأس العالم دبي 2021)، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، وتُعد الفرصة الأخيرة لـ«أصحاب الهمم» من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية» طوكيو«2020».

وأشادت بجهود اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، معربة في تصريح صحافي عن «سعادتها بمشاهدة جانب من فعاليات هذا الحدث العالمي المهم، الذي يؤكد مكانة الإمارات في خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية»، مشيدة بالمشاركة الكبيرة للدول في نسخة دبي.

وكانت حصة بوحميد اطلعت خلال جولتها التفقدية لمرافق النادي المختلفة، مع ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وبحضور حسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، على إنجازات النادي خلال مسيرته المختلفة والمنتجات التي ينتجها أصحاب الهمم.

وقالت حصة بوحميد «سيكون هنالك تعاون في المستقبل القريب بين الوزارة والنادي حتى تكون هذه المنتجات على منصات المعارض التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع».

وقال من جانبه، ماجد العصيمي في تصريح صحافي: «الاهتمام الذي يحظى به أصحاب الهمم يمثل أكبر حافز لهم من أجل مواصلة مسيرة النجاحات، وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية».

من ناحية أخرى، حطم الأردني عبدالكريم خطاب الرقم العالمي مرتين في وزن 88 كلغ، بـ237 ثم 240 على التوالي، محققاً ذهبية الوزن.

ومن جانب آخر تمكن المصري محمد الألفاط من تحقيق الميدالية الذهبية لوزن 75 كلغ، فيما حصلت الصينية لي لي على المركز الأول وذهبية 73 كلغ، وفازت المصرية أماني علي بذهبية 86 كلغ.

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