الامارات | اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مواعيد مباريات الأدوار المختلفة لمسابقة كأس رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2021 - 2022، إذ ستقام مباريات دور الـ16 يومَي 21 و22 ديسمبر المقبل، والدور ربع النهائي يومَي 14 و15 يناير 2022، ومباراتا الدور نصف النهائي يوم 14 فبراير المقبل، فيما سيحدد لاحقاً موعد المباراة النهائية.

وقال اتحاد الكرة على حسابه الرسمي عبر «تويتر»: «تم الاتفاق على هذه المواعيد خلال الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين ممثلي إدارتَي المسابقات والمنتخبات في الاتحاد، وإدارة المسابقات والعمليات في رابطة المحترفين الإماراتية خلال الفترة الماضية».

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