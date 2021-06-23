الامارات | دبا الحصن يتعاقد مع 13 لاعباً.. ويقترب من المدرب

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع 13 لاعباً.. ويقترب من المدرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى نادي دبا الحصن تعاقداته مع 13 لاعباً تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بينما ينتظر الوصول للنهاية السعيدة بخصوص مدرب الفريق الأول.

وكشف مشرف الفريق، محمد سرور، عن تعاقد مجلس إدارة النادي، برئاسة إبراهيم الدرمكي، مع عدد من اللاعبين المميزين من ذوي الخبرة والشباب والأجانب، مبيناً أن الاستعدادات المبكرة هدفها تأمين الاستقرار الفني بشكل مبكر، مقدماً الشكر لمجلس الإدارة للجهود المبذولة لتحقيق موسم ناجح ومميز.

وقال سرور لـ«الإمارات اليوم»: «تم تجديد عقد المقيم، العماني محمد المربوعي، وحارس المرمى المقيم، السوري أمجد نزار، والتعاقد مع اللاعبين المواطنين: عبيد محمد من مسافي، وخالد الريامي من دبا الفجيرة، ومحمود حسن وأحمد المطوع من الحمرية، وحمدان قاسم وسعيد راشد من البطائح، بينما تمت استعارة إبراهيم الكندي من اتحاد كلباء، والبرازيلي ماتيوس دا سيلفا من الوصل، والتعاقد مع الأجنبيين البرازيليين ماتيوس توتي قادماً من الدوري الكويتي، وواندرسون قادماً من البطائح إضافة إلى المقيم البرازيلي ماركوس».

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