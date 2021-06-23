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الامارات | عملية جراحية ناجحة للحكم السابق محمد عبدالكريم

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منصور السندي ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية ناجحة للحكم السابق محمد عبدالكريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى الحكم الدولي السابق في كرة القدم محمد عبدالكريم الزرعوني، بمستشفى راشد في دبي، أمس، عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم في عظمة الرأس، علماً أن محمد عبدالكريم يُعد من الحكام المميزين واعتزل التحكيم في عام 2015، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء لنحو 21 عاماً قاد خلالها العديد من المباريات المهمة والحاسمة.

وكان عبدالكريم قال في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم» إنه سيخضع لعملية جراحية في الرأس، مطالباً الجميع بالدعاء له بالشفاء التام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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