الامارات | منتخب الشباب يواجه طاجيكستان اليوم في كأس العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه طاجيكستان اليوم في كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الشباب اليوم ثاني مواجهاته في كأس العرب تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في مصر، حين يواجه طاجيكستان الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات على استاد المقاولون العرب ضمن المجموعة الثانية.

وكان الأبيض افتتح مشوراه بفوز كبير على جيبوتي بثمانية أهداف دون مقابل. ويتصدر المنتخب مجموعته بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن المغرب، ثم طاجيكستان وجيبوتي بلا نقاط.

واستعد المنتخب للمواجهة بأداء حصة تدريبية في الملعب الفرعي لاستاد المقاولون، تحت قيادة المدرب الإسباني أورتيغا وجهازه المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين.

من جهته، قال لاعب المنتخب منصور المنهالي في تصريح صحافي، بعد أن تألق في المباراة الأولى أمام جيبوتي وسجل هدفين، إن مواجهة طاجيكستان تعتبر مهمة جداً وكل زملائه على أتم الاستعداد للظهور بشكل إيجابي وتحقيق الفوز، مؤكداً ضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة به.

وأكد المنهالي أن أجواء معسكر المنتخب إيجابية جداً، وهناك تعاون كبير بين الجهازين الفني والإداري مع اللاعبين، الذين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم خلال هذه البطولة من أجل تشريف الكرة الإماراتية.

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