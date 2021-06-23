الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضواء

لاحظ مراقبون تراجُع الدور الذي كان يقوم به مسؤول تنفيذي بارز في جهة رياضية مرموقة، وابتعاده عن الأضواء الإعلامية في الفترة الأخيرة، بعدما كان يتولى في السابق ملفات مهمة.

انتقالات

ينتظر أن يقوم اتحاد الكرة، بتوصية من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بتحديد فترة قيد وتسجيل اللاعبين المحليين والأجانب للموسم الكروي الجديد، علماً بأن دوري الخليج العربي سينطلق في أغسطس المقبل.

إجازة

نوّه مسؤول في نادٍ محترف إلى أن الإعلان عن انطلاق مبكر للموسم الجديد، قاده إلى إلغاء إجازته الصيفية والبحث عن موعد لاحق، بهدف الوقوف بنفسه على استعدادات الموسم المقبل.

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