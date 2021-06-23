شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الرابعة في اليورو: تأهل قياسي للأسود الثلاثة ومودريتش ينقذ كرواتيا. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم المنتخب الإنجليزي قمة المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وذلك بعد أن تغلب على منتخب التشيك بنتيجة 1-0 في مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة.

وسجل رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد بعد 12 دقيقة من البداية، ليمنح الأسود الثلاثة ثاني الإنتصارات في اليورو الحالي، ليضمنوا صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، في حين تجمد رصيد المنتخب التشيكي عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المواجهة الأخرى، حقق المنتخب الكرواتي فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-1 على منتخب إسكتلندا، ليصعد للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب التشيك، في حين ودع المنتخب الإسكتلندي المسابقة برصيد نقطة وحيدة في قاع الترتيب.

وتألق لوكا مودريتش فسجل هدف وصنع أخر، في حين سجل إيفان بيريسيتش ونيكولا فلاسيتش الهدفين الأخرين، وسجل لاعب الوسط كالوم ماكجريجور هدف أصحاب الأرض الوحيد.

نجم المباراة:

في مباراة التشيك وإنجلترا، حصل الجناح الشاب بوكايو ساكا (19 عامًا) على جائزة نجم المباراة بعد اداء رائع من الجناح الإنجليزي الشاب الذي كان أكثر من راوغ بنجاح في المباراة (5).

في مباراة كرواتيا وإسكتلندا، حصل لاعب الوسط نيكولا فلاسيتش، على جائزة نجم المباراة.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

منتخب إنجلتر سينتظر ثاني المجموعة السادسة (ألمانيا حاليًا) في موقعة مرتقبة على ملعب ويمبلي في دور ال16 من اليورو.

منتخب كرواتيا سينتظر ثاني المجموعة الخامسة (سلوفاكيا حاليًا) على ملعب كوبنهاجن في الدنمارك ضمن دور ال16 من البطولة.

منتخب التشيك سيواجه المنتخب الهولندي أو أول المجموعة الخامسة، في انتظار نهاية مرحلة المجموعات لمعرفة مصيرة النهائي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- رحيم ستيرلينج هو ثاني لاعب يسجل أول هدفين لمنتخب إنجلترا في نسخة من اليورو بعد آلان شيرر في 1996.

- سترلينج اشترك في تسجيل 20 هدفًا خلال أخر 19 مباراة مع المنتخب الإنجليزي (14 هدفًا و6 تمريرات حاسمة).

- نيكولا فلاسيتش (23 عامًا و261 يومًا) هو ثاني أصغر كرواتي يسجل في كأس الأمم الأوروبية بعد لوكا مودريتش في يورو 2008 (بعمر 22 و273 يومًا).

- كالوم ماكجريجور هو أول لاعب اسكتلندي يسجل في بطولة كأس أمم أوروبا منذ 18 يونيو 1996، عندما سجل ألي ماكويست هدفًا ضد سويسرا. سدد منتخب اسكتلندا 46 تسديدة دون تسجيل أي أهداف في المسابقة خلال الفترة بين الهدفين.

- لوكا مودريتش سجل في 3 نسخ مختلفة من كأس الأمم الأوروبية (2008، 2016 و2020)، سجل غير مسبوق لـ لاعب كرواتي.

- لوكا مودريتش هو أصغر وأكبر لاعب كرواتي سنًا يسجل لمنتخب بلاده في اليورو. الأصغر عندما سجل ضد النمسا في نسخة عام 2008 وهو بعمر 22 عامًا و273 يومًا. الأكبر عندما سجل في نسخة 2020 ضد إسكتلندا وهو بعمر 35 عامًا و286 يومًا.

- منتخب إنجلترا انهى مرحلة المجموعات كمتصدر للمرة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته في اليورو بعد نسختي 2016 و2012. منتخب إنجلترا كذلك أصبح أول منتخب في تاريخ اليورو يتصدر مجموعته وهو لم يسجل سوى هدفين فقط.

- أصبح منتخب كرواتيا هو أول منتخب أوروبي يحل وصيفًا في المونديال ثم يتأهل لأدوار خروج المغلوب في النسخة التالية من اليورو، منذ ألمانيا في عام 1988 .. 33 عامًا عانى فيها وصيف بطل المونديال من التأهل من مرحلة المجموعات في النسخة التالية من اليورو. (إيطاليا 1996، ألمانيا 2004، فرنسا 2008، هولندا 2012).

- منتخب إسكتلندا شارك في 11 نسخة مختلفة من البطولات الدولية الكبرى (مونديال / يورو) وغادر من مرحلة المجموعات في جميع مشاركاته.