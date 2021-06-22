كرواتيا تحجز مقعداً في ثمن نهائي يورو 2020 بعد فوزها على اسكتلندا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حجز منتخب كرواتيا مقعداً في ثمن نهائي بطولة "يورو 2020" بعد فوزه على اسكتلندا اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الرابعة على اسكتلندا بنتيجة 3-1

وسجل نيكولا فلاسيتش هدفاً في الدقيقة (17) ولوكا مودريتش في الدقيقة (62) وإيفان بيريسيتش في الدقيقة (77) وسجل ماكجريجور هدف إسكتلندا الوحيد في الدقيقة 42.

ويحتل منتخب كرواتيا وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط عن إنجلترا متصدرة المجموعة بـ7 نقاط .