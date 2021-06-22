شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطيب: «كفاكم إهانة وظلم وتقليل من قيمة أوباما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى المعلق الرياضي أحمد الطيب، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل لاعب في مباراة مصر المقاصة.

وقاد أوباما، الزمالك للفوز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات ربع نهائي مسابقة كأس مصر.

وكتب أحمد الطيب، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«اوباما سجل هدفين، فى مباراة انتهت بالفوز بالهدفين، عبدالشافى، جميييل. لكن اوباما رجل المباراة الأول، بحكم تأثيره الأكبر على النتيجة».

وإضاف :«كفاكم إهانة وظلم وتقليل ومطاردة وتهميش من قيمة اوباما»، مضيفًا:«اوباما، الأفضل فى مركزه فى مصر متعةً و تأثيراً و تهديفاً..أوباما نحن نقدّرك فنيّاً و اخلاقيّاً».