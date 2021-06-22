شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطلق اسم أنوس على ملعب فريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس اداره النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إطلاق اسم الراحل عبد الرحمن أنوس، أسطورة الدراويش علي الملعب الفرعي المخصص لتدرببات الفريق الأول لكرة القدم باستاد الإسماعيلي.



وجاء ذلك لما قدمه الراحل من مجهودات عظيمه لأكثر من نصف قرن لخدمه النادي الإسماعيلي بتفان واخلاص، كتقديرا من مجلس الاداره وجماهير الإسماعيلي للراحل العظيم.



يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.