شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تهزم التشيك وتمنح بطاقة الصعود إلى كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق فوز مثير على منافسه منتخب التشيك بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

سيطر الإنجليز على الكرة في معظم أوقات اللقاء وجاء الهدف المباراة الوحيد بأقدام اللاعب رحيم إسترلينج في الدقيقة 12.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد إنجلترا إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة وتحتل كرواتيا الوصافة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب التشيك وتتذيل اسكتلندا المجموعة بنقطة واحدة.