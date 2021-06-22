شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تدرس حضور الجماهير لمباراة الأهلى والترجي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصحية، إن إنتاج أول لقاح مصرى لكورونا من سينوفاك، من خلال الشركة المصرية فاكسيرا سيكون نهاية الأسبوع الحالى، مضيفا أن خطة وزارة الصحة تستهدف تطعيم 40% من السكان قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» أن هناك أكثر من 400 مركز لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا على مستوى الجمهورية، لافتًا أن ملف حضور الجماهير في مباراة العودة بين الأهلى والترجى السبت المقبل، يدرس في وزارة الصحة.

