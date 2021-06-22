شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عماد متعب للاعبي الأهلي بعد دعمهم له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد دعمهم له في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ونشر عماد متعب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للاعبي الأهلي وهم يدعمونه وعلق عليها قائلاً: «شكرًا إخواتي وأصدقائي لاعبي النادي الأهلي وتمنياتي لكم بالتوفيق في المباراة القادمة وإنشاء الله الفوز بالبطولة».

وأضاف: «وأحب أن أطمئن الجميع أنني بخير ولا أعاني من أي شيء يستدعي القلق ولكن الحمد لله على حب الناس وشكرا على دعواتهم».

يذكر أن عماد متعب أعلن في الأيام الماضية عن رغبته في السفر للخارج لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية.