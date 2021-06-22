شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: كارتيرون قرر الاستغناء عن هذا اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستحق الاستمرار مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «حمزة المثلوثي، لا يستحق الاستمرار مع الزمالك، وعلمت أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرو، قرر الاستغناء عنه في نهاية الموسم الجاري».

وأضاف: «المثلوثي، فشل في إثبات جدارته مع الفريق الأبيض منذ انضمامه في الصيف الماضي قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي»، مضيفًا: «كارتيرون، يعتمد على اللاعب التونسي في بعض المباريات (سد خانة)، وذلك في ظل الإصابات المتكررة لحازم إمام».

وأوضح: «الزمالك، يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن مميز، في الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون مع حازم إمام وأحمد عيد».

كان الزمالك حقق الفوز على مصر المقاصة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.